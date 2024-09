Jogador do Coritiba suspenso por manipulação de jogos se desculpa com elenco após cobrança do técnico

Jorginho, técnico do Coritiba (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 19:02 • Curitiba (PR)

Próximo de retornar aos gramados após suspensão de 360 dias por participação em esquema de manipulação de resultados, Alef Manga se desculpou com o elenco do Coritiba na última quinta-feira (19). De acordo com o portal ge, os jogadores do Coxa foram informados que o atacante será reintegrado na próxima semana.

A suspensão de Manga, imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), se encerra na próxima quinta-feira (26). Assim, o atleta visitou o CT da Graciosa e conversou com os companheiros, pedindo perdão e reconhecendo o erro em aceitar dinheiro para manipular uma partida pelo Brasileirão 2022.

O pedido de desculpas de Alef Manga aconteceu um dia depois de cobrança pública do técnico Jorginho. Em entrevista coletiva após a vitória do Coritiba sobre o Ceará na última quarta-feira (18), o treinador foi questionado sobre o retorno e afirmou que, antes de qualquer coisa, o atleta deveria se desculpar pelo "desvio de caráter".

— Antes de mais nada, o Manga precisa se desculpar pelo que aconteceu, porque isso é desvio de caráter. É muito sério. Você imagina, ele volta para o grupo e o que os jogadores vão pensar? Ele precisa pedir desculpas ao grupo, ao clube e ao torcedor, principalmente ao torcedor — disse o técnico do Coxa.

Relembre o caso

Em agosto de 2023, Alef Manga foi suspenso por 360 dias após ser condenado por manipular apostas esportivas. Na ocasião, ele forçou um cartão amarelo no jogo contra o América-MG, pelo Brasileirão de 2022.

A pena do atleta começou a ser cumprida no dia 9 de agosto do ano passado, data que marcou o fim do julgamento. Além do afastamento dos gramados, o atleta também teve que pagar uma multa de R$ 50 mil e ficar responsável de realizar doações de cestas basicas em caso de reversão de pena - o que não aconteceu.