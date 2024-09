Destaque do Coritiba nas últimas rodadas, Maurício Antônio celebra boa fase

Maurício Antônio, zagueiro do Coritiba/ Foto: Divulgação







23/09/2024

Se o Coritiba havia somado somente um ponto dos últimos nove disputados até terça passada, agora a equipe conquistou todos os pontos possíveis diante do Ceará e Ituano. O torcedor tem motivos para voltar a sonhar com o acesso. Atualmente, o clube se encontra na oitava posição, porém, são apenas cinco pontos que o separam do Vila Nova, quarto colocado da Série B.

Presente nos dois últimos triunfos, Maurício Antônio falou sobre o que o time precisa fazer para que o Coxa consiga disputar o Brasileirão ano que vem e também falou sobre os jogos em que teve a oportunidade de atuar 90 minutos na semana passada:

— Precisamos disputar os jogos restantes como se fossem finais, dar tudo em cada jogo sem se preocupar com o próximo ou em estar disponível. É se doar ao máximo sem pensar no amanhã. Sobre as chances que venho tendo, eu estou treinando forte, independentemente de estar ou não atuando como titular. Procuro estar sempre preparado porque sei que as oportunidades aparecem. No primeiro jogo, eu senti um pouco o ritmo de jogo, mas fiz uma partida segura. Agora, no segundo, eu me senti mais solto e consegui jogar com mais confiança e contribuir com mais uma vitória — ponderou.

Questionado sobre o jogo contra o Goiás nesta sexta-feira, dia 27, o zagueiro entende a dificuldade, mas aproveita para convocar a torcida para essa "decisão":

— Precisamos do apoio da nossa torcida, que com certeza é uma das melhores do Brasil, e precisamos encarar esse jogo como se fosse final. Dar o sangue para sair com os três pontos — concluiu.