Zagueiro da Seleção e torcedor do Corinthians, Gabriel Magalhães dá opinião sobre Depay

Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 18:53 • Curitiba (PR)

Torcedor declarado do Corinthians, o zagueiro do Arsenal e Seleção Brasileira, Gabriel Magalhães aprovou a ida de Memphis Depay ao clube paulista. Em entrevista coletiva nas vésperas do jogo contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, ele demonstrou empolgação e contou das vezes que enfrentou o holandês.

- Eu, como torcedor, fico muito feliz. Sei da qualidade que ele tem, já joguei algumas vezes contra ele. Espero que seja muito feliz no Corinthians. - disse Gabriel Magalhães, em coletiva neste domingo (8).

O brasileiro é torcedor fanático do Corinthians e, sempre que está passando férias ou qualquer ocasião diferente no Brasil, faz questão de prestigiar jogos da equipe na Neo Química Arena. Em julho, Gabriel Magalhães chegou, inclusive, a usar a estrutura do clube para manter a forma física nas férias.

Neste domingo (8), Memphis Depay foi aprovado nos exames médicos para jogar no Timão. O atacante terá um encontro com o diretor de futebol do Alvinegro para finalizar a contratação, ser anunciado oficialmente e agilizar a inscrição do jogador no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Na Conmebol, o atacante tem até o dia 13 de setembro para ser inscrito na Sul- Americana. Sendo assim, ficará à disposição de Ramon Díaz para atuar na partida de ida das quartas de final, no próximo dia 17, contra o Fortaleza, em São Paulo.

