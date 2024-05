Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 01:10 • São Paulo (SP)

Protagonista na vitória do Corinthians sobre o Argentinos Juniors, Yuri Alberto não se esquivou quando questionado sobre a permanência de Cássio no Timão. Na saída da Neo Química Arena, na noite desta terça-feira (14), o centroavante deu detalhes do ambiente em meio as especulações da saída do goleiro para o Cruzeiro.

- O Cássio é um grande líder. Independentemente da decisão que ele tomar, se ele estiver feliz junto da família dele, vai ser a decisão mais importante. Se ele ficar, vou ficar muito feliz, pois é um cara que sei que vai me ajudar bastante nessa evolução que estou tendo. Ele é um líder que passa uma confiança muito grande nos jogos, nos treinos. E é um grande ídolo para a nação corintiana.

Cássio e Yuri Alberto em treino do Corinthians (Foto: Agência Corinthians)

Com a possível saída do veterano, Yuri Alberto também comentou sobre as lideranças do elenco comandado por António Oliveira. O centroavante gostaria de ter Cássio por perto no Corinthians, mas não sabe se isso será possível.

- Temos outros líderes, como Paulinho, Fagner. Lógico que o Cássio é uma liderança máster, mas é um cara que nos ajudou bastante. Tem nos ajudado. Da minha vontade, a gente quer ter um cara como ele por perto.

Atualmente, Cássio ocupa um espaço no banco de reservas do Corinthians, enquanto Carlos Miguel vem agarrando suas chances. Por outro lado, o Cruzeiro busca um nome forte para a posição após a saída de Rafael Cabral. A proposta mineira é considerada mais vantajosa.