Yuri Alberto passa a noite em hospital após mal-estar em partida do Corinthians

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 13:47 • São Paulo (SP)

Substituído no intervalo da partida entre Corinthians e Grêmio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Yuri Alberto passou a noite em um hospital em São Paulo.

Em foto publicada nas redes sociais, o atacante do Timão aparece deitado no quarto do hospital após mal-estar. Nesta manhã, o jogador foi submetido a uma endoscopia (procedimento para analisar o trato digestório). No entanto, o clube paulista não divulgou os resultados do exame.

Em entrevista coletiva, Emiliano Díaz, auxiliar técnico de Ramón Díaz, revelou que Yuri Alberto vomitou mais de uma vez antes do confronto entre as equipes.

- Yuri tem um problema estomacal, vomitou antes do jogo. Ele fez um esforço enorme. Antes do jogo, ele estava vomitando, vomitou três vezes - disse Emiliano Díaz.

Artilheiro do Corinthians na temporada com 16 gols em 38 jogos, Yuri Alberto afirmou que atuou no sacrifício contra o Grêmio.

- Eu vomitei antes da partida. Estava passando mal, com dor no estômago. Mas eu não abri mão de ir para o jogo. Eu queria demais ajudar meus companheiros. Fui até onde deu, me esforcei, corri, tentei dar meu máximo - comentou.

Após empate sem gols na Neo Química Arena, as equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (7). A bola rola às 21h30 (de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba.