Foto: Heber Gomes/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 12/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians segue em crise dentro e fora de campo. Após uma semana turbulenta, o Timão confirmou diante do Atlético-GO, nesta terça-feira (11), que seu ataque segue precisando de uma atenção especial no Brasileirão. Isso porque o time marcou apenas cinco gols em oito jogos até aqui e, apesar de ter saído da zona de rebaixamento, pode voltar ao final desta rodada.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Diante do time goiano, Yuri Alberto, artilheiro do Timão na temporada com 14 gols, desencantou na competição e marcou logo dois gols, no entanto, não foi o suficiente para vencer o time da casa, que buscou o empate nos acréscimos.

A verdade é que o ataque do Corinthians vem passando em branco em grande parte do Nacional. O time de António Oliveira marcou em apenas dois jogos: na vitória sobre o Fluminense por 3 a 0, na quarta rodada, e nesta, ao empatar por 2 a 2 com o Atlético-GO.

Além de Yuri Alberto, Wesley também marcou dois gols, enquanto Cacá balançou a rede uma vez. Ou seja, apenas quatro gols anotados por atacantes em oito rodadas, o que explica parte dos maus resultados que o Timão vem acumulando neste início de campeonato.

Após o empate fora de casa, o volante Raniele comentou o momento difícil que passa o Corinthians e acredita que é preciso valorizar o ponto conquistado contra o Dragão.

- Valorizar o ponto e a entrega. De nossa parte, nosso trabalho é vir a campo e trabalhar, a gente sabe o que tem acontecido, mas levamos campo a vontade de trabalhar e exercer nossa função. As coisas dando certo em campo, as de fora vão importar um pouco menos. Estamos tentando melhorar a situação - avaliou o jogador.

Wesley em ação pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)