Romero emociona ao falar de título do Corinthians: ‘É cobrança o tempo inteiro’

Romero se emocionou ao falar da conquista do Corinthians no Campeonato Paulista em cima do Palmeiras. O jogador falou sobre a pressão que o time sofre, mas que hoje comemoram o fim do jejum sem erguer taças.

Artilheiro do clube na Neo Química Arena, Romero destacou: quer que o elenco se acostume com a sensação de ganhar títulos.

- O mundo do Corinthians… e eu, graças a Deus, consegui entender e valorizar o meu dia a dia, o trabalho que faço dentro da instituição. Tudo isso precisa ser valorizado, colocado em prática. Porque você passa por momentos muito duros aqui - começou Romero.

- É muita pressão. Jogar no Corinthians não é fácil. É cobrança o tempo inteiro. Hoje estamos comemorando, mas amanhã todo mundo já esqueceu o título e já começa a se preparar pro próximo. É assim: é dia a dia - completou.

Romero disse que "foi muito sofrimento", mas o Corinthians conseguiu superar as adversidades. O jogador ressaltou que o time foi de "brigar por rebaixamento" para "conquistar título".

- Foi muito sofrimento. Não é a mesma coisa brigar por títulos e brigar contra o rebaixamento. Aqui dentro é muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. E por tudo isso, por todo esse sofrimento, hoje a gente conquista esse título. E por isso essa emoção toda — da torcida, da diretoria, dos jogadores - destacou Romero.

Romero se emocionou ao falar do Corinthians (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Corinthians encerra jejum sem títulos

O Corinthians empatou com o Palmeiras por 0 a 0, nesta quinta-feira (27), e é campeão do Campeonato Paulista. Hugo Souza foi o nome da partida ao defender pênalti cobrado por Raphael Veiga. Em vantagem no placar agregado por ter vencido o jogo de ida, o Timão segurou o ímpeto do rival na Neo Química Arena e quebrou um jejum de seis anos sem títulos.