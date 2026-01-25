Escalação do Corinthians: Dorival promove retorno de Garro e estreia de reforço

Dorival Júnior definiu a escalação do Corinthians para a partida contra o Velo Clube, neste domingo (25), no Benitão, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Apresentado oficialmente no último sábado (24), Pedro Milans fará a estreia como titular na lateral direita.

continua após a publicidade

+ Assinatura de Alisson com o Corinthians trava por cláusula 'anti-calote' do São Paulo

André Ramalho e Gabriel Paulista formam a dupla de zaga, com Hugo atuando pelo lado esquerdo do sistema defensivo. Diante da proximidade da decisão da Supercopa contra o Flamengo, a comissão técnica optou por poupar algumas peças, entre elas o atacante Yuri Alberto e os laterais Matheus Bidu e Matheuzinho.

Rodrigo Garro retorna aos 11 iniciais e será o capitão do Corinthians no confronto. Além do argentino, o meio-campo terá Charles e André como volantes, com Matheus Pereira atuando de forma mais avançada. No ataque, a dupla é formada por Gui Negão, revelado pelas categorias de base, e Vitinho.

continua após a publicidade

O volante José Martínez, em viagem à Venezuela para a emissão de documentos, Memphis Depay, em transição física, e Cacá, com lesão no músculo oblíquo interno, são os desfalques do Corinthians nesta noite.

O Corinthians ocupa atualmente a décima colocação na tabela, com cinco pontos conquistados em quatro rodadas, fora da zona de classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

Memphis Depay é desfalque na escalação do Corinthians para partida contra o Velo Clube, neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Paulista (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Escalação do Corinthians

Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, Gabriel Paulista e Hugo; Charles, André, Matheus Pereira e Rodrigo Garro; Gui Negão e Vitinho.

Banco de reservas: Felipe Logo, Matheuzinho, Breno Bidon, Yuri Alberto, Gustavo Henrique, Raniele, Pedro Raul, Carrillo, Matheus Bidu, Kayke, João Pedro Tchoca e Dieguinho.

Escalação do Velo Clube

Marcelo Carné; Ynaiã, Islan, Betão, Marcelo e Zé Mario; Luiz Otavio, Matheus Norton e Sillas; Daniel Amorim e Rodrigo Alves.

+ Aposte na vitória do Corinthians na estreia do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.