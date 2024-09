Voo de Depay rumo ao Brasil é o mais rastreado do mundo no momento

(Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)







Escrito por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 10/09/2024 - 19:25 • São Paulo (SP)

O voo que traz o atacante Memphis Depay ao Brasil é o mais rastreado do mundo no momento na plataforma Flight Radar 24. No início da noite desta terça-feira (10), quase 6 mil pessoas acompanhavam online a rota que o avião com o jogador está fazendo entre a cidade de Roterdã, na Holanda, e São Paulo. O segundo voo mais rastreado era acompanhado por menos de mil pessoas.

Depay assinou contrato com o Corinthians válido até dezembro de 2026 e já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta manhã.

A previsão é que o voo do holandês chegue ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, por volta das 5h da manhã de quarta-feira (11). Há a expectativa de que o jogador seja recebido por uma grande quantidade de torcedores do Alvinegro.

O Corinthians deve desembolsar cerca de R$ 70 milhões entre salários, bônus e luvas, no período do contrato. A Esportes da Sorte, patrocinadora máster, deve arcar com R$ 57 milhões e o resto do valor deve ser pago pelo time. A negociação foi conduzida pelo executivo de futebol Fabinho Soldado, o diretor financeiro Pedro Silveira e o secretário geral Vinicius Cascone.

O jogador chegou a fazer uma publicação em sua conta em uma rede social mostrando que estava a caminho de São Paulo com a frase "indo para casa".