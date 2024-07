Vitória dá tranquilidade e tempo ao Corinthians, que ‘segura’ Ramón Díaz e aguarda decisão de Carille

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 05:30 • São Paulo (SP)

O triunfo do Corinthians sobre o Vitória nesta 14ª rodada do Campeonato Brasileiro não livrou o time da zona de rebaixamento, mas deu tranquilidade à diretoria, que ganha tempo para definir o futuro técnico após a demissão de António Oliveira.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Como as duas principais opções para o cargo possuem pendências para assinar contrato - Carille e Ramón Diaz -, o time do Parque São Jorge precisará trabalhar nos bastidores para solucionar os entraves até domingo (7), data do duelo contra o Cruzeiro.

Atual treinador do Santos e velho conhecido do Corinthians, Fábio Carille permanece como o plano A. No entanto, o técnico só sairia do Peixe em caso de pagamento integral da multa, arcando com os valores da rescisão, ou se ele entrasse em acordo com o Corinthians sobre o tema. A decisão do futuro, inclusive, está nas mãos do treinador e seu estafe.

Apesar de não ver com bons olhos o pagamento de uma nova multa rescisória, que seria a quarta no ano, a diretoria vê Carille como o nome ideal para assumir a equipe, uma vez que não precisaria de um período de adaptação. Antes, o clube desligou Mano Menezes, contratou António Oliveira e o demitiu. Todas essas movimentações geraram custo de quase R$ 16 milhões aos cofres alvinegros.

Com Ramón Díaz, a segunda opção do Corinthians, o negócio é diferente. Ele ainda teria contrato com o Vasco e, por isso, não poderia ser registrado como técnico do Timão no momento. O clube carioca e o argentino divergem sobre a saída. Enquanto o treinador alega que foi demitido — o que obrigaria pagamento de multa rescisória — o Cruz-Maltino entende que ele pediu demissão.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Como as partes não se entenderam, Ramón ainda está registrado no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF como profissional do Vasco. Na ficha do argentino, consta a data oficial do início do contrato, mas não o término.

Atualmente, o time paulista abre a zona de rebaixamento e possui a mesma pontuação do Vitória, décimo sexto colocado. Com isso, é possível que o T|imão deixe o Z-4 na próxima rodada, caso vença o Cruzeiro, no Mineirão.