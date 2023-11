Torcedores do Corinthians protestaram e até invadiram o campo da Neo Química Arena após a derrota histórica por 5 a 1 para o Bahia nesta sexta-feira (24). O clima esquentou em Itaquera, e a torcida ecoou cantos de protestos contra o time e diretoria do Timão. O principal alvo da manifestação foi o presidente Duílio. Também houve vaias no intervalo e depois da partida. Confira o momento dos protestos e da invasão de campo no vídeo acima.