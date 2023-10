Lucas Veríssimo foi um dos destaques do Corinthians no empate em 1 a 1 com o Flamengo, neste sábado (7), pelo Brasileirão. Titular desde a saída de Murillo para o Nottingham Forest, da Inglaterra, o defensor está emprestado pelo Benfica, tendo contrato com o Timão até junho do ano que vem. Após nove jogos defendendo a equipe alvinegra, o zagueiro respondeu se já pensa no futuro e também falou sobre a possibilidade de perder Gil, seu companheiro de zaga, que tem contrato até o fim do ano e não deve ter o vínculo renovado. Confira essa e outras respostas no vídeo acima.