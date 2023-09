O gol que fechou o empate em 4 a 4 entre Corinthians e Grêmio foi o primeiro de Giuliano na temporada. O jogador disse que a mudança no comando da equipe, com a chegada de Vanderlei Luxemburgo, dificultou o seu processo de adaptação. E esse problema teve a ver com a escolha do treinador que não tem dado oportunidades constantes ao atleta.