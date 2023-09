Corinthians e Grêmio fizeram um dos jogos mais malucos nos últimos tempos no futebol brasileiro. O duelo, válido pela atrasada 15ª rodada do Brasileirão, teve as duas equipes sofrendo viradas e, no fim, terminou empatado em 4 a 4. Na saída de campo após a partida, o zagueiro Lucas Veríssimo, que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Timão, lamentou o fato de que a equipe alvinegra ter sofrido quatro gols, afirmando que isso "não pode acontecer".