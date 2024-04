Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 12:45 • São Paulo (SP)

O empate do Corinthians em 1 a 1 com o Racing-URU, no Estádio Centenário, pela estreia na fase de grupos da Copa Sul-Americana, deixou um "sabor amargo" nos jogadores da equipe.

Camisa 10 do Timão, Rodrigo Garro elogiou a atuação da equipe no Uruguai, que na visão do meia merecia os três pontos, mas lamentou o gol sofrido nos minutos finais após desatenção do sistema defensivo do time.

Em noite pouco inspirada da equipe comandada por António Oliveira, Garro foi um dos raros destaques em campo. Foi do meia a assistência para Yuri Alberto, que abriu o marcador de cabeça, aos 25 minutos do segundo tempo.

Com um ponto conquistado, o Corinthians ocupa a segunda colocação do Grupo F. O Argentinos Juniors, que venceu na estreia, lidera a chave com três pontos. O Timão volta a campo pela Copa Sul-Americana na próxima terça-feira (9), quando encara o Nacional-URU, na Neo Química Arena.

Rodrigo Garro, meio-campista do Corinthians, durante o empate da equipe em 1 a 1 com o Racing, do Uruguai, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana (Foto: Staff / Cobmebol)