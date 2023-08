Newell's Old Boys e Corinthians jogaram no estádio Marcelo Bielsa pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023 e o Timão segurou o empate sem gols para avançar à próxima fase. No jogo de ida, o Corinthians venceu de virada em casa por 2 a 1. Veja os melhores momentos do jogo no vídeo acima.