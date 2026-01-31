Veja os relacionados do Corinthians para a Supercopa Rei
Timão encara o Flamengo neste domingo (1º)
BRASÍLIA - O Corinthians terá quase toda a sua força máxima para a Supercopa Rei, neste domingo (1º), contra o Flamengo, em Brasília. A partida será realizada no estádio Mané Garrincha, e a bola rola às 16h. O único desfalque é José Martínez, que segue na Venezuela para tirar o passaporte.
Todo o restante do elenco está à disposição de Dorival Júnior para a primeira final da temporada. O Corinthians conquistou a Supercopa Rei em 1991, em cima justamente do Flamengo, e busca o bicampeonato.
O elenco do Timão se reapresentou para a temporada no dia 3 de janeiro e tiveram uma preparação especial visando a decisão. Nas primeiras partidas do ano, os principais jogadores da equipe foram poupados.
A importância do torneio para o Timão ficou evidente ainda na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a diretoria alvinegra transferiu a partida contra o Bahia da Neo Química Arena para a Vila Belmiro, com o objetivo de garantir o mesmo tempo de descanso que o Flamengo.
- Goleiros: Hugo Souza, Kauê, Matheus Donelli e Felipe Longo
- Laterais: Matheuzinho, Pedro Millans, João Vitor Jacaré, Matheus Bidu e Hugo
- Zagueiros: Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, André Ramalho e Cacá
- Meias: Rodrigo Garro, Raniele, Breno Bidon, André, André Carrillo, Charles, Gui Amorim, Matheus Pereira, Dieguinho e Bahia
- Atacantes: Memphis Depay, Yuri Alberto, Vitinho, Kaio Cezar, Kayke, Gui Negão e Pedro Raul
