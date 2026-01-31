menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Veja os relacionados do Corinthians para a Supercopa Rei

Timão encara o Flamengo neste domingo (1º)

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
Brasília (DF)
Dia 31/01/2026
18:56
Corinthians
imagem camera(Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

BRASÍLIA - O Corinthians terá quase toda a sua força máxima para a Supercopa Rei, neste domingo (1º), contra o Flamengo, em Brasília. A partida será realizada no estádio Mané Garrincha, e a bola rola às 16h. O único desfalque é José Martínez, que segue na Venezuela para tirar o passaporte.

continua após a publicidade

Todo o restante do elenco está à disposição de Dorival Júnior para a primeira final da temporada. O Corinthians conquistou a Supercopa Rei em 1991, em cima justamente do Flamengo, e busca o bicampeonato.

+ Aposte na decisão da Supercopa Rei!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

O elenco do Timão se reapresentou para a temporada no dia 3 de janeiro e tiveram uma preparação especial visando a decisão. Nas primeiras partidas do ano, os principais jogadores da equipe foram poupados.

A importância do torneio para o Timão ficou evidente ainda na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a diretoria alvinegra transferiu a partida contra o Bahia da Neo Química Arena para a Vila Belmiro, com o objetivo de garantir o mesmo tempo de descanso que o Flamengo.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians Dorival Júnior
Dorival Júnior deve escalar força mácima para a primeira decisão da temporada (Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Da base à liderança: dupla do Corinthians reencontra o Flamengo em decisão

Veja os relacionados do Corinthians para a Supercopa Rei

  1. Goleiros: Hugo Souza, Kauê, Matheus Donelli e Felipe Longo
  2. Laterais: Matheuzinho, Pedro Millans, João Vitor Jacaré, Matheus Bidu e Hugo
  3. Zagueiros: Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, André Ramalho e Cacá
  4. Meias: Rodrigo Garro, Raniele, Breno Bidon, André, André Carrillo, Charles, Gui Amorim, Matheus Pereira, Dieguinho e Bahia
  5. Atacantes: Memphis Depay, Yuri Alberto, Vitinho, Kaio Cezar, Kayke, Gui Negão e Pedro Raul

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias