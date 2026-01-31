menu hamburguer
Corinthians

Da base à liderança: dupla do Corinthians reencontra o Flamengo em decisão

Hugo Souza e Matheuzinho reencontram o ex-clube na Supercopa Rei

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
Brasília (DF)
Dia 31/01/2026
07:00
Corinthians
imagem camera(Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)
Hugo Souza e Matheuzinho se consolidaram como pilares da recente fase vitoriosa do Corinthians. No último ano, a dupla conquistou os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil com a camisa alvinegra e, no próximo domingo (1º), pode levantar mais um troféu ao disputar a Supercopa Rei contra o Flamengo, clube onde ambos foram formados e preparados para momentos de protagonismo.

O goleiro é cria do Ninho do Urubu, enquanto o lateral-direito foi formado pelo Londrina e contratado pelo Flamengo para atuar na equipe sub-20 antes de chegar ao time profissional. Ambos fizeram parte de um dos períodos mais vitoriosos da história recente do clube carioca.

Hugo Souza deixou o clube carioca em 2023, após conquistar seis títulos. Já Matheuzinho saiu no início de 2024 para defender o Corinthians, encerrando sua passagem pelo Flamengo com sete troféus. Apesar de integrarem elencos vitoriosos, os dois atletas não tiveram no clube carioca o protagonismo que alcançaram no Timão.

Corinthians campeão da Copa do Brasil
Corinthians conquistou dois títulos na última temporada e inicia 2026 com uma decisão (Foto: Ettore Chiereguini/via Gazeta Press)

Maturidade

No Corinthians desde 2024, a dupla se consolidou como liderança do elenco, dentro e fora de campo. Matheuzinho soma 115 partidas pelo clube, com cinco gols e sete assistências, enquanto Hugo Souza disputou 96 jogos com a camisa alvinegra e assumiu a condição de um dos principais líderes da equipe.

A Supercopa Rei será disputada neste domingo (1º), às 16h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Corinthians garantiu vaga por ter conquistado a última edição da Copa do Brasil, enquanto o Flamengo se classificou como campeão brasileiro.



