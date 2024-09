Veja o que se sabe sobre a data de Flamengo x Corinthians pela Copa do Brasil

Flamengo e Corinthians se enfrentarão na semifinal da Copa do Brasil (Foto: Joisel Amaral/AGIF)







Escrito por Marcio Dolzan e Mariane Ribeiro • Publicada em 26/09/2024 - 18:53 • São Paulo (SP)

O Lance! apurou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está esperando a definição dos confrontos das semifinais da Libertadores e da Copa Sul-Americana para definir as datas das semifinais da Copa do Brasil.

Uma discussão foi criada nesta quinta-feira (26) entre Flamengo e Corinthians sobre uma possível alteração nessas datas, que seriam inicialmente dias 16 ou 17 de outubro.

Segundo informações publicadas pelo GE e confirmadas pelo Lance!, o Flamengo deseja mudar o calendário para não correr o risco de jogar a semifinal contra o Corinthians na quarta-feira (16) com até nove desfalques de atletas que estariam fora do clube para representar suas respectivas seleções nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O Flamengo sugeriu a possibilidade de passar para o dia 16 de outubro a 30ª rodada do Brasileirão, em que ele enfrentará o Fluminense, e deixar para disputar no domingo (20) a semifinal da Copa do Brasil.

O Corinthians, no entanto, não gostou da ideia. Isso porque o time de Ramón Díaz deve entrar em campo na terça-feira (22) pelas semifinais da Copa Sul-Americana. O presidente do Alvinegro chegou a divulgar uma nota nesta quinta (26) rechaçando a ideia.

"O Sport Club Corinthians Paulista recebeu com surpresa a notícia da proposta de alteração de data das partidas das semifinais da Copa do Brasil, uma vez que as mesmas já estavam pré-estabelecidas antes do próprio sorteio.

Considerando que o SCCP está disputando três competições, qualquer alteração prejudicará a preparação e o planejamento do clube.

Assim, já buscamos contato com o Presidente Ednaldo Rodrigues para manifestar nossa posição contrária a qualquer alteração."

A CBF é contra mexer na tabela das competições nacionais, e uma eventual alteração no cronograma que estava previsto vai depender de decisão do presidente Ednaldo Rodrigues.

Assim, a decisão da entidade, até o momento, é esperar os jogos desta quinta-feira (26) para analisar como o cenário ficará e então tomar uma decisão. O Flamengo entra em campo hoje contra o Peñarol pelas quartas de final da Libertadores.