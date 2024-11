Veja como o Corinthians pode se classificar para a Libertadores

Yuri Alberto é uma das armas do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 06/11/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

A Fiel sonha com objetivos maiores no Brasileirão após a vitória do Corinthians por 2 a 0 contra o Palmeiras, na noite da segunda-feira (4). Foi a terceira partida consecutiva que o time saiu vencedor no Brasileirão, um feito inédito nesta edição. O Timão se afastou da zona de rebaixamento, disputa uma vaga na Copa Sul-Americana, e quem sabe, na Libertadores do próximo ano.

Corinthians alcança sequência inédita no Brasileirão após dois anos

Os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro se classificam para a competição continental do próximo ano. Entretanto, o número pode aumentar caso Botafogo, Flamengo e Cruzeiro sejam campeões dos torneios nos quais são finalistas, a Libertadores, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, respectivamente.

Corinthians sonha com disputa continental no próximo ano(Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Botafogo, Flamengo e Cruzeiros campeões

Caso isso aconteça, as equipes teriam suas vagas asseguradas para a Libertadores de 2025, e as vagas através do Brasileirão seriam distribuídas aos times que estão abaixo na tabela. Portanto, até o nono colocado terá classificação para a competição continental

Atualmente, o nono colocado na tabela do Campeonato Brasileiro é o Vasco da Gama, com 43 pontos, cinco a mais que o Corinthians.

Nas últimas edições do Brasileirão, todos os times que terminaram na nona colocação somaram entre 51 e 55 pontos. Em sua maioria, as equipes alcançaram 53 pontos, uma média para alcançar a posição.

Com 38 pontos e seis jogos para disputar, o Timão precisa somar 15 pontos em 18 disputados para chegar em nono. Ou seja, o Corinthians precisa garantir cinco vitórias nas últimas rodadas.

Se o Cruzeiro perder

Caso a equipe mineira perca para o Racing na final da Copa Sul-Americana, disputada no dia 23 de novembro, no Paraguai, as chances do Timão deixam de ser pequenas para se tornarem minúsculas.

Nas últimas edições do Brasileirão, a média de pontuação dos clubes que terminaram em oitavo lugar foi de 55 pontos. Para superar essa meta, o Corinthians teria que vencer todos os jogos até o final da competição nacional.

Se o Atlético-MG superar os cariocas

O Galo é o atual décimo colocado do Campeonato Brasileiro, fora da zona de classificação para a Libertadores do próximo ano. Na final da Libertadores, contra o Botafogo, e na Copa do Brasil, contra o Flamengo, o clube tem a chance de conseguir a classificação através das conquistas.



Caso os títulos do clube mineiro se concretizem, as vagas poderiam ser reduzidas até o sétimo colocado do Brasileirão, cuja nota de corte nos últimos torneios foi de 57 pontos.

Neste caso, o Timão teria que vencer todas as suas partidas para chegar a 56 pontos e torcer para que as equipes à sua frente tenham um desempenho abaixo dos últimos campeonatos.