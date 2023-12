Fábio Santos chegou para sua primeira passagem no Corinthians em 2011. O primeiro ano no clube já foi vitorioso - o jogador venceu o Brasileirão daquele ano - mas o melhor ainda estava por vir. O lateral foi titular da equipe no ano mágico de 2012, quando time paulista venceu a primeira Libertadores de sua história. Mas o destino ainda guardou o melhor para o final do ano: A conquista do Mundial de Clubes.