Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 10:00 • São Paulo

Corinthians e São Bernardo se enfrentam hoje, em jogo único pela 2ª fase da Copa do Brasil. Um dos destaques, ou melhor, curiosidades desse confronto é o técnico Márcio Zanardi que quase foi parar no Parque São Jorge após a demissão de Mano Menezes.

Durante o Paulistão, o técnico fez uma campanha de destaque com o time do ABC Paulista vencendo, inclusive o Corinthians, na 3ª rodada. Mesmo sendo o favorito para o cargo, o negócio acabou não se concretizando por causa do regulamento do campeonato não permitir que um treinador comande duas equipes na mesma edição.

"Foi um timing. O futebol é timing. Não pude ir por causa do regulamento e a gente tem que respeitar. Fiquei muito feliz e lisonjeado. [...] Mas não fico me amargurando. [...] Estou muito feliz. A oportunidade aparece para quem é competente e trabalha”, falou Zanardi em entrevista para a ESPN Brasil.

Após quase estar do lado rival, o foco do comandante aurinegro é vencer novamente em casa, como no Paulistão, e garantir a classificação para a 3ª fase da competição nacional: "O peso da torcida faz diferença, mas nós já ganhamos do São Paulo com 50 mil pessoas. É um jogo só e isso te dá a vantagem de jogar de igual para igual. Nós não estamos no nível do time grande, mas a gente vai fazer um jogo, propor o jogo e competir demais".

São Bernardo e Corinthians se enfrentam pelo Paulistão desse ano. Foto: <em>Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press</em>

