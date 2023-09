O chá de revelação do segundo filho de Ángel Romero, do Corinthians, com sua esposa Gabriela Miskinich contou com uma ajudinha internacional para acontecer. Isso porque, o sexo do bebê, que é um menino, foi revelado pelos estrangeiros do elenco alvinegro e companheiros de grupo do atacante: Matías Rojas, Bruno Méndez, Fausto Vera e Rafael Ramos.