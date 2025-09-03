O elenco do Corinthians ganhou dois dias de folga após o empate contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Os treinos retornam na tarde desta quarta-feira (3). Dorival Júnior retorna com desafios para escalar a equipe pensando na sequência da temporada, mas pode ter novidades.

continua após a publicidade

A próxima partida do Timão será no dia 10 de setembro, contra o Athletico Paranaense, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians deve ter desfalques para o confronto. Raniele foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda e deve ficar de molho para a decisão.

Por outro lado, Yuri Alberto realiza transição física após uma cirurgia na hérnia inguinal e tem o retorno cada vez mais próximo. O jogador é esperado nas próximas semanas e o período sem jogos será fundamental para definir a data de sua volta.

continua após a publicidade

Outro jogador que pode voltar de lesão é José Martínez. O volante venezuelano sofreu uma fratura na mão e está fora dos gramados desde a derrota contra o Bahia, no dia 16 de agosto. Entretanto, o atleta foi convocado por sua seleção para a Data Fifa e pode ser novidade na volta do calendário.

Matheuzinho saiu do campo com dores contra o Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil, e foi poupado contra o Palmeiras. O lateral-direito não teve lesão detectada e a tendência é que se recupere nos próximos 10 dias para defender o Timão no jogo de volta pela competição nacional.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Yuri Alberto vai desfalcar os próximos dias do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Perspectiva da Copa do Brasil

O Timão pode chegar a quarta vez consecutiva na semifinal da competição se eliminar o Athletico Paranaense. As próximas fases serão disputadas apenas em dezembro, após o Campeonato Brasileiro, o que permite uma preparação completa para o elenco.

Carrillo, que sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, pode ser novidade do Timão para a reta final do torneio, que só foi possível pelo adiamento dos jogos. Se passar de fase, o Corinthians enfrenta Cruzeiro ou Atlético Mineiro na semifinal. A Raposa venceu o jogo de ida por 2 a 0.