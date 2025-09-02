O Corinthians atualizou o quadro médico de Raniele, que saiu com dores no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no domingo (31), pelo Campeonato Brasileiro. Exames detectaram uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda do volante. Ainda não há prazo para o retorno.

O atleta iniciou a recuperação com o departamento de fisioterapia do clube. Os jogadores receberam dois dias de folga após o clássico, aproveitando a paralisação do calendário para a Data Fifa. O elenco retorna aos treinos na tarde desta quarta-feira (3).

O próximo jogo do Corinthians está marcado para o dia 10 de setembro, contra o Athletico Paranaense, na Neo Química Arena, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Timão terá vantagem para o confronto após ter vencido a ida por 1 a 0, em Curitiba.

Raniele é uma das principais peças do Corinthians na temporada. Em 2025, o volante atuou em 37 partidas, marcou um gol e deu duas assistências. O atleta sofre com lesões recorrentes no ano e chegou a perder o jogo de ida contra o Barcelona de Guayaquil na Pré-Libertadores, quando a equipe perdeu pro 3 a 0 e custou a vida do Timão na competição internacional.

Dorival Júnior terá dificuldades para escalar Corinthians em confronto pela Copa do Brasil (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Lesões

Dorival Júnior sofre para escalar o Corinthians nos últimos confrontos. A equipe tem sofrido com desfalques por lesões. Memphis ficou fora por cerca de um mês após sentir uma lesão muscular na coxa esquerda e voltou justamente contra o Athletico Paranaense.

Matheuzinho sentiu dores no jogo de ida da Copa do Brasil e foi poupado contra o Palmeiras, mas não teve lesão detectada. Yuri Alberto realizada transição física após passar por uma cirurgia na hérnia inguinal.