Derrota para o Botafogo expõe fragilidades do Corinthians

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians perdeu para o Botafogo por 1 a 0, na Neo Química Arena, e entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com uma vitória em sete rodadas, a equipe comandada por António Oliveira soma apenas cinco pontos e amarga uma sequência de três partidas sem vitórias na competição.

O confronto contra o Glorioso também marcou o sexto jogo do Corinthians sem marcar gols no torneio. A única vez que o Timão balançou as redes no Brasileirão foi na vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense, em Itaquera.

Apesar dos problemas enfrentados para furar as defesas adversárias, a comissão técnica possui poucas alternativas no banco de reservas. Mesmo com a alteração do esquema tático, que promoveu Coronado ao time titular, o Corinthians continua com dificuldades na construção de jogadas e sofre para dominar o meio campo.

Ángel Romero, vice-artilheiro do clube no ano, caiu de rendimento nas últimas rodadas e perdeu o posto de titular. O atacante, inclusive, não ainda não marcou nesta edição do Brasileirão e pouco rendeu entrando no decorrer dos jogos.

Pedro Raul, contratado em fevereiro por 5 milhões de dólares (R$ 25 milhões, na cotação da época), segue com dificuldades para se adaptar ao estilo de jogo de António Oliveira e acumula um jejum de 13 partidas sem gols.

Outro reforço do clube para a temporada, Pedro Henrique permanece em trabalho de transição no CT Joaquim Grava e alterna atividades no campo e na acadêmia. O atacante havia se firmando como titular da equipe, mas acabou sofrendo uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda ainda em abril, e segue fora desde então.

Com poucas alternativas, António Oliveira terá nove dias de treinamentos para buscar soluções para as carências da equipe que, atualmente, luta contra o descenso na competição. Com uma pausa no calendário, Corinthians volta a campo apenas no dia 11 de junho, contra o Atlético-GO, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Corinthians perdeu para o Botafogo por 1 a 0 e entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)