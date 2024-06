Pedro Raul perde espaço em meio à crise de gols do Corinthians no Brasileirão

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Pedro Raul não recebeu minutos na derrota do Corinthians para o Botafogo e segue com dificuldades para se adaptar ao estilo de jogo de António Oliveira. Mesmo atrás no placar na Neo Química Arena, a comissão técnico do Timão optou por não utilizar o atacante, que pouco atuou pela equipe paulista recentemente.

Com apenas três gols marcados na atual edição do Campeonato Brasileiro, todos na vitória por 3 a 0 contra o Fluminense, o Corinthians encontra dificuldades para furar defesas de equipes da Série A, principalmente pela falta de eficácia do setor ofensivo do time.

Um dos responsáveis por essa ineficiência é Pedro Raul. Contratado em fevereiro deste ano por 5 milhões de dólares (R$ 25 milhões, na cotação da época), ele chegou ao clube para disputar a titularidade com Yuri Alberto, mas ainda não justificou o valor investido pela diretoria corintiana.

Após passar em branco contra o Glorioso, o atacante chegou a marca de 13 partidas sem marcar - por todas as competições. A última vez que o jogador foi às redes foi na vitória por 4 a 0 contra o Nacional, do Paraguai, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Na ocasião, ele saiu do banco de reservar para anotar o último tento do duelo, aos 44 minutos do segundo tempo.

No início de seu trabalho à frente do Corinthians, António Oliveira deu chances ao atleta e modificou o esquema tático da equipe para incluir Pedro Raul entre os titulares. No entanto, ele não correspondeu às expectativas, e o funcionamento da equipe piorou com dois atacantes centralizados. Após a tentativa, Raul foi perdendo aos poucos espaço no time e atuou por menos de 30 minutos nos últimos cinco jogos do Timão na temporada.

Pedro Raul não participou da derrota do Corinthians para o Botafogo por 1 a 0, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians