Yuri Alberto foi escolhido como o cara do jogo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 00:11 • São Paulo (SP)

Os torcedores votaram nas enquetes no canal do Corinthians no Whatsapp do Lance! e elegeram os principais personagens da estreia na Sul-Americana, contra o Racing, do Uruguai. Os times empataram em 1 a 1.

➡️ Se liga nessa boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Corinthians

De acordo com a Fiel, Yuri Alberto foi o melhor em campo, e Cacá foi escolhido como o pior.

De cabeça, o atacante anotou o gol que vinha concedendo a vitória ao Corinthians sobre o Racing. Para 59,23% dos votantes, ele foi o principal destaque da partida. As votações foram fechadas às 23h45.

Para 27,74% dos participantes da enquete, o autor da assistência Rodrigo Garro foi o melhor e ficou na segunda posição entre os destaques positivos. Wesley fecha o pódio, acumulando 6,95% dos votos.

Após participar negativamente do gol sofrido pelo Corinthians diante do Racing, Cacá foi o mais votado como o pior em campo, com 66%. O lateral Hugo e o atacante Pedro Raul ficam em sequência.

➡️ Você ainda pode votar nas enquetes e participar do grupo de WhatsApp do Corinthians: clique aqui!

Cacá, em treino do Corinthians; zagueiro entrou contra o Racing (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

VOTAÇÕES DE MELHORES E PIORES DE CORINTHIANS 1 X 1 RACING

Os melhores:

Yuri Alberto (741 votos)

Rodrigo Garro (343 votos)

Wesley (87 votos)

Fagner (41 votos)

Cássio (40 votos)

Os piores: