Torcedores divergem sobre Ramón e evitam Neymar antes de Corinthians e Santos

Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo será na Neo Química Arena e é válido pela semifinal do Campeonato Paulista. Antes da partida, torcedores do Timão se dividiram nas opiniões sobre a partida.

Gabriel Ribeiro e Arthur, pai e filho, chegaram cedo ao estádio e demonstraram confiança no Timão. O menino de oito anos fez questão de avisar que é um amuleto do Corinthians

— Eu sou muito pé quente, serão dois gols do Yuri Alberto. Vai ser 2 a 0 para o Corinthians - disse o garoto.

Desânimo antes da semifinal do Paulistão?

O pai revelou que a derrota paro 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, na quarta-feira (5), deixou a confiança do torcedor abalada. Gabriel acredita que o elenco terá que se desdobrar para mudar a má impressão e discordou das declarações de Ramón Díaz, que preferiu exaltar a boa campanha no último Brasileirão ao falar do resultado na Libertadores.

— Deu uma desanimada, mas eles viram como a Fiel ficou e vão vir com o coração na chuteira, não pode ser eliminado hoje. O time deu uma balançada, mas viram onde se enfiaram e vão sair. O Ramón Díaz errou, o torcedor vive de Corinthians, não de momento, ele errou nisso aí — disse o torcedor.

Rafael Rodrigues veio de Londrina, interior do Paraná, a 548 quilômetros de São Paulo, para assistir ao jogo do Timão. O torcedor iniciou a sua jornada na madrugada do domingo (9), e retornará a sua cidade após o duelo. O corinthiano mostrou confiança e pediu um voto de confiança em Ramón

— Saí de Londrina com a esperança de ganhar, quem sabe de uns 3, 4 a 0. Comprei ingresso antes do jogo do Barcelona e continuo confiante, sei que hoje é em casa e a chance de ganhar é grande. Acho que o Ramón está indo bem, tem que dar uma credibilidade para ele — falou o torcedor.

Selo "anti-zica" contra Neymar

O craque santista marcou três gols em sete jogos no Paulistão e é a principal arma do Peixe para a semifinal. O primeiro clássico de Neymar pelo Santos desde seu retorno foi justamente contra o Corinthians, na primeira fase, quando o Timão venceu por 2 a 1. A opinião sobre o jogador foi unânime.

— Neymar? Hoje não, não vai arrumar nada - O pequeno Arthur foi enfático ao falar sobre o santista.

— Os jogadores do Corinthians vão dar o sangue e não vai ter espaço para o Neymar — disse Rafael.