Titular recebe cartão e será desfalque do Corinthians no Brasileirão

O Corinthians amargou uma derrota por 3 a 1 para o Santos, nesta quarta-feira (15), na Vila Belmiro. Além do resultado adverso, o Timão saiu ainda com mais uma notícia negativa: Gustavo Henrique recebeu cartão amarelo e está suspenso para a próxima partida.

Titular do Corinthians, Gustavo Henrique atuou por toda a partida e foi um dos únicos que se salvou em uma má atuação alvinegra. O zagueiro ficou perto de marcar ao cabecear na trave, quando o placar estava 3 a 1 para o Santos.

Com o terceiro cartão amarelo, Gustavo Henrique será desfalque na partida contra o Atlético Mineiro, no próximo sábado (18), na Neo Química Arena. O atleta é um dos destaques do Corinthians no setor defensivo.

Zagueiro recebeu cartão amarelo e está fora do duelo contra o Atlético Mineiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Baixas na defesa

Dorival Júnior sofre para manter o sistema defensivo 'ideal'. Titular nas principais partidas do clube sob o comando do treinador, André Ramalho desfalcou o Corinthians na derrota para o Santos. O jogador passa por uma transição física e não há previsão para o retorno aos gramados.

João Pedro passou a ter mais oportunidades com a lesão de André Ramalho e foi titular no Clássico Alvinegro. Dorival Júnior, que retorna contra o Atlético Mineiro, terá mais dois dias para pensar em uma estratégia defensiva.

Posição na tabela

Com 33 pontos, o Corinthians é o 12º colocado no Campeonato Brasileiro. A equipe soma 33 pontos em 28 jogos. O clube precisa somar mais 12 pontos, equivalente a quatro vitórias nas últimas dez partidas para se salvar da luta contra o Z-4.

O Timão volta a entrar em campo no sábado (18), na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.