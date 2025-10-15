Zé Rafael destaca evolução do Santos em vitória sobre Corinthians: ‘Alto nível’

Zé Rafael comemorou a vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Corinthians nesta quarta-feira (15), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão. Autor de um dos gols do clássico, o jogador destacou a importância do resultado na luta da equipe para se afastar da parte inferior da tabela.

— Fizemos um primeiro tempo atuação de alto nível. A partida contra o Ceará destoou um pouquinho do que a gente vinha jogando, mas hoje conseguimos manter o nível e, principalmente, ser um pouco mais eficientes, que era o que estava faltando nas outras partidas. Hoje saímos do primeiro tempo um pouco mais tranquilos. Obviamente sabíamos que o segundo tempo seria muito mais intenso do que o primeiro, porque eles precisariam dar uma resposta também. Mas a nossa equipe se comportou muito bem e soube administrar o resultado. É muito importante para a gente ganhar um clássico nessa briga em que estamos, para sair da parte de baixo da tabela — afirmou o meio-campista ao "Premiere".

O jogador também ressaltou a força do Peixe em casa e a importância do apoio da torcida na recuperação da equipe no campeonato.

— A gente sabe que a nossa força aqui na Vila é ainda maior com o apoio da nossa torcida. Eles têm abraçado o nosso time, sabem que o momento é delicado e que é hora de todo mundo se fechar. Temos que ter muito cuidado, porque foi só uma vitória. Precisamos continuar concentrados nas próximas partidas, principalmente porque será um jogo muito difícil contra um concorrente direto. Espero que a gente possa fazer mais um grande jogo, sair de vez dessa parte ruim da tabela e buscar as coisas que almejamos no campeonato — disse.

Por fim, o Zé Rafael celebrou o primeiro gol com a camisa do Santos. Ele abriu o placar na Vila Belmiro com apenas quatro minutos de jogo.

— Feliz demais por voltar a marcar, fazia um certo tempo que eu não fazia gol. Acho que veio num momento bom e importante: num clássico, num jogo em que a gente precisava realmente demonstrar para a nossa torcida que queremos buscar algo a mais no campeonato. Estou muito feliz por ter participado e mais feliz ainda pela vitória — completou.

