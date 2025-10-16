Vojvoda destaca ‘melhor partida’ no Santos contra Corinthians: ‘Evolução’

Técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda aprovou o desempenho da equipe na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians nesta quarta-feira (15), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após o clássico, o treinador afirmou que esta foi a melhor partida do Peixe desde que ele assumiu o comando. Agora, são duas vitórias, quatro empates e uma derrota pelo Alvinegro Praiano.

— Se viu uma evolução do time aqui na Vila Belmiro. Contra o Galo e o Bragantino fizemos uma boa partida. O time criou opções de gol. Faltava efetividade e agora foi nos primeiros minutos de jogo. A partida em Fortaleza foi abaixo. Não tivemos bem e não encaixamos. São coisas do futebol. Hoje foi a melhor. A primeira parte foi muito boa — declarou.

Vojvoda destacou a melhora no poderio ofensivo do time e associou isso ao "DNA" do clube. Segundo ele, o segredo está na criação de jogadas.

— Estamos trabalhando nisso, mas eu falo com os jogadores que tem que continuar acreditando, criando chances e também caprichar no último terço do campo. Para ter efetividade, precisamos criar. Eu sinto aqui e me exigem muito um time que ataque, que jogue no campo adversário. Os jogadores sabem disso, sabem o clube em que estão. Trato de propor treinamentos e esses treinamentos que seja uma pressão intensa para poder atacar o maior tempo possível. Um futebol de alta competitividade com um time bom, mas em determinado momento de jogo temos que saber defender também — disse.

