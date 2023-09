- Sensação maravilhosa, muito bom ganhar um título pelo Corinthians. As pessoas pensam que é só mais um, mas não é, é um trabalho anual. Não é fácil se manter no topo e manter um elenco igual o Corinthians. Passamos por várias dificuldades e nos superamos juntas, com muito trabalho e honestidade. No vestiário é uma incentivando a outra, o Arthur passando as orientações táticas, e hoje conseguimos ser felizes em tudo - disse a camisa 37 na zona mista da Arena.