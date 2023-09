- Falei para as jogadoras, no vestiário, que seria meu último jogo e também o da Grazi. Era a última oportunidade no Campeonato Brasileiro, uma final na Arena. Quando a gente marca uma trajetória, uma história de um clube como o Corinthians, e também marca as pessoas em volta, isso nunca acaba. Foi o último, mas não foi o fim. Falei isso e senti isso delas também. Vou sempre levar comigo cada pessoa que está ao meu redor. É uma despedida linda, que me emocionou - disse Arthur durante coletiva.