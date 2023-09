A emoção da despedida ultrapassou as arquibancadas da Neo Química Arena e dominou as redes sociais após o Corinthians sagrar-se pentacampeão do Campeonato Brasileiro Feminino, na tarde deste domingo (10). Com estádio cheio e mosaico de agradecimento, a torcida alvinegra se despediu de Athur Elias, técnico multicampeão pelo clube, com uma festa memorável e digna do tamanho da campanha da equipe.