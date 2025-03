Comentaristas provocam ídolo do Corinthians ao vivo em programa da Band; veja

A derrota do Corinthians para o Barcelona-EQU por 3 a 0 na Libertadores virou motivo de provocação em programa na Band. Os comentaristas João Paulo Cappellanes e João Pedro Sgarbi se vestiram como o técnico da equipe equatoriana para tirar sarro do ex-goleiro Ronaldo Giovaneli durante o "Jogo Aberto".

Cappellanes e Sgarbi começaram o programa fora do ar e entraram de surpresa vestidos como Segundo Castillo, técnico do Barcelona-EQU. Com terno, colete, camisa social e gravata borboleta, o traje do treinador chamou atenção durante o jogo de ida da terceira fase preliminar da Libertadores, contra o Corinthians.

A dupla brincou com Ronaldo Giovaneli, que também é comentarista do "Jogo Aberto" e ídolo do Corinthians. Em campo, o Alvinegro foi derrotado na última quarta-feira (5), em Guayaquil, com gols de Janner Corozo (2) e Octavio Rivero. O jogo de volta acontece na próxima quarta (12), na Neo Química Arena, às 21h30.

