Consistência defensiva impulsiona o Corinthians rumo ao G6 do Brasileirão

O Corinthians enfrenta o Sport neste domingo, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a meta de encurtar a distância para o G6 apoiado na segurança do sistema defensivo e no bom momento recente. A equipe de Dorival Júnior não perde há mais de um mês, desde o revés para o Bahia, e chega ao Recife embalada por cinco jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e um empate nesse período.

Os resultados consolidaram uma curva de desempenho em ascensão: vitórias sobre Vasco (3 a 2) e Athletico-PR, duas vezes (1 a 0 e 2 a 0), além do triunfo por 1 a 0 sobre o Fluminense, e empate por 1 a 1 no clássico com o Palmeiras. Três desses quatro triunfos ocorreram fora de casa, reforçando a competitividade do time como visitante; apenas a partida de volta contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, foi disputada na Neo Química Arena.

Corinthians deve ter dupla de ataque inédita contra o Sport

O ajuste defensivo explica grande parte da evolução. Nos últimos cinco jogos, o Corinthians marcou oito gols e sofreu apenas três, mantendo média inferior a um gol sofrido por partida sob Dorival: são 20 gols em 26 compromissos desde a chegada do treinador. A compactação entre linhas, a proteção da área e a eficiência nas bolas paradas defensivas reduziram riscos e permitiram vencer mesmo em placares curtos.

O contexto do adversário também pesa. O Sport atravessa campanha frágil como mandante no Brasileiro, com aproveitamento baixo na Ilha do Retiro e sem vitórias diante de sua torcida, cenário que o Timão pretende explorar com posse alta no campo ofensivo, pressão de pós-perda e transições aceleradas para abastecer Yuri Alberto e as infiltrações de Vitinho. Como visitante, o Corinthians soma três vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 12 jogos, desempenho que o coloca entre os melhores fora de casa na competição.

Para o confronto, o elenco ganha reforços importantes no meio-campo. Raniele completou a transição física após lesão no posterior da coxa esquerda e volta a ser opção, assim como José Martínez, liberado pelo departamento médico. Breno Bidon retorna após suspensão e recompõe a construção ao lado de Maycon.

Seguem como baixas Charles, ainda em transição; Memphis Depay, com edema no posterior da coxa direita; Carrillo, com lesão ligamentar no tornozelo esquerdo; e Rodrigo Garro, com problema na panturrilha direita. O atacante Gui Negão cumpre suspensão.

Na tabela, o Corinthians aparece em 10º lugar com 29 pontos e mira reduzir a diferença para o sexto colocado, o Bahia, hoje em oito pontos. Uma vitória no Recife é tratada internamente como passo estratégico para manter o ritmo de recuperação, transformar a consistência defensiva em pontuação e sustentar a briga por vaga nas competições continentais na reta final do campeonato.