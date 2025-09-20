De olho no Sport, Matheus Bidu destaca foco do Corinthians antes de jogo do Brasileirão
Timão encara o time pernambucano neste domingo, às 17h30
O Corinthians finalizou neste sábado a preparação para enfrentar o Sport, neste domingo, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o último treino, o lateral esquerdo Matheus Bidu projetou o duelo e ressaltou a concentração do elenco na briga por posições mais altas na tabela.
— Sabemos que este jogo fora de casa é de extrema importância para olharmos para a parte de cima da tabela. Será um jogo muito difícil, a equipe deles está brigando por outros objetivos. Respeitamos o adversário, mas estamos muito focados — analisou Bidu, em entrevista à “Tv Corinthians”.
Corinthians deve ter dupla de ataque inédita contra o Sport
Recuperado de lesão no músculo posterior da coxa esquerda, Raniele completou a transição física e volta a ficar à disposição. José Martínez também está liberado pelo departamento médico, enquanto Breno Bidon retorna após cumprir suspensão na vitória sobre o Fluminense. Por outro lado, o volante Charles segue em transição; Memphis Depay, com edema no posterior da coxa direita, está fora, assim como Carrillo (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo) e Rodrigo Garro (lesão na panturrilha direita). O jovem atacante Gui Negão cumpre suspensão e é outro desfalque certo.
Com as ausências e retornos, a tendência é que o Corinthians inicie com Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho e Yuri Alberto. A formação mantém a base do setor defensivo que reagiu nas últimas rodadas e recoloca Bidon como articulador ao lado de Maycon, enquanto Bidu e Matheuzinho proporcionam amplitude pelos lados.
Na classificação, o Corinthians ocupa o nono lugar com 29 pontos e mira a aproximação do G6; a distância atual para o sexto colocado, o Bahia, é de sete pontos. O time baiano, porém, entra em campo neste sábado. Pontuar em Recife é tratado internamente como passo estratégico para reduzir a desvantagem e sustentar a curva de desempenho recente, especialmente em jogos fora de casa. A comissão técnica trabalha com a necessidade de controle de ritmo na Ilha do Retiro, valorizando a posse em setores adiantados, compactação sem bola e eficiência nas transições para potencializar as chegadas de Vitinho e a referência de Yuri Alberto.
