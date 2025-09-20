menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

De olho no Sport, Matheus Bidu destaca foco do Corinthians antes de jogo do Brasileirão

Timão encara o time pernambucano neste domingo, às 17h30

Corinthians
imagem cameraCorinthians visita o SPort neste domingo (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-15.14.20-1-aspect-ratio-1024-1024
Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 20/09/2025
18:05
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians finalizou neste sábado a preparação para enfrentar o Sport, neste domingo, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o último treino, o lateral esquerdo Matheus Bidu projetou o duelo e ressaltou a concentração do elenco na briga por posições mais altas na tabela.

continua após a publicidade

— Sabemos que este jogo fora de casa é de extrema importância para olharmos para a parte de cima da tabela. Será um jogo muito difícil, a equipe deles está brigando por outros objetivos. Respeitamos o adversário, mas estamos muito focados — analisou Bidu, em entrevista à “Tv Corinthians”.

Corinthians deve ter dupla de ataque inédita contra o Sport

Recuperado de lesão no músculo posterior da coxa esquerda, Raniele completou a transição física e volta a ficar à disposição. José Martínez também está liberado pelo departamento médico, enquanto Breno Bidon retorna após cumprir suspensão na vitória sobre o Fluminense. Por outro lado, o volante Charles segue em transição; Memphis Depay, com edema no posterior da coxa direita, está fora, assim como Carrillo (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo) e Rodrigo Garro (lesão na panturrilha direita). O jovem atacante Gui Negão cumpre suspensão e é outro desfalque certo.

continua após a publicidade

Com as ausências e retornos, a tendência é que o Corinthians inicie com Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho e Yuri Alberto. A formação mantém a base do setor defensivo que reagiu nas últimas rodadas e recoloca Bidon como articulador ao lado de Maycon, enquanto Bidu e Matheuzinho proporcionam amplitude pelos lados.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Na classificação, o Corinthians ocupa o nono lugar com 29 pontos e mira a aproximação do G6; a distância atual para o sexto colocado, o Bahia, é de sete pontos. O time baiano, porém, entra em campo neste sábado. Pontuar em Recife é tratado internamente como passo estratégico para reduzir a desvantagem e sustentar a curva de desempenho recente, especialmente em jogos fora de casa. A comissão técnica trabalha com a necessidade de controle de ritmo na Ilha do Retiro, valorizando a posse em setores adiantados, compactação sem bola e eficiência nas transições para potencializar as chegadas de Vitinho e a referência de Yuri Alberto.

continua após a publicidade
Dorival Júnior Corinthians
Dorival deve manter os três zagueiros no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias