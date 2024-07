Sobrou até para Yuri Alberto: muros de sede do Corinthians são vandalizados em protesto na madrugada

Torcedores do Corinthians estendem faixa em protesto (Foto: Reprodução / Internet)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 10:31 • São Paulo (SP)

Torcedores do Corinthians agiram em protesto contra a diretoria e o elenco alvinegro durante a madrugada desta quarta-feira (3). Os muros do Parque São Jorge amanheceram pichados, e os protestantes estenderam faixas na sede do clube e no CT Dr. Joaquim Grava.

Frases como "Elenco Amarelão", "O clima é de guerra com vocês", "Fora, Yuri Alberto", "Fundado por operários e roubado por empresários" foram algumas das insatisfações deixadas pelos torcedores na sede e no centro de treinamento do Timão.

Protesto na sede do Corithians pede saída de Yuri Alberto do clube (Foto: Reprodução / Internet)

O clima no Corinthians não é dos melhores. A equipe venceu apenas uma partida em 13 jogos no Campeonato Brasileiro e amarga a 19ª posição da tabela, dentro da zona de rebaixamento.

Por conta dos péssimos resultados, incluindo derrota para o Palmeiras por 2 a 0 na última segunda-feira (1º), o técnico António Oliveira foi demitido. O clube alvinegro segue no mercado buscando um novo comandante.

Confira abaixo mais fotos do protesto na sede do Corinthians durante a madrugada desta quarta-feira (3):

Faixa estendida na sede do Corinthians em protesto durante a madrugada (Foto: Reprodução)

Muro de sede do Corinthians amanheceu pichado (Foto: Reprodução)