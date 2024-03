Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: Bruno Teixeira)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/03/2024 - 06:15 • São Paulo (SP)

A Neo Química Arena, casa do Corinthians, será palco da partida entre Santos e Red Bull Bragantino, pela semifinal do Campeonato Paulista. A decisão foi anunciada na última quarta-feira (20), pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Como o próximo compromisso do Timão no local será apenas em abril, a diretoria do clube aceitou ceder o estádio por empréstimo ao rival. A negociação foi conduzida pelos presidentes Augusto Melo e Marcelo Teixeira, que mantém uma relação de proximidade desde o início da temporada.

Para mandar a partida na Arena, o Santos terá que arcar com os custos operacionais do duelo, avaliados em cerca de R$ 800 mil, além do pagamento de R$ 700 mil de aluguel. O montante será depositado à vista na próxima semana.

Até o momento, mais de 40 mil ingressos foram vendidos para a partida eliminatória, e a previsão é que todas as entradas disponíveis (45 mil) sejam comercializadas.

O Corinthians deve voltar a atuar em seu estádio apenas no dia 9 de abril, quando encara o Nacional, do Paraguai, às 19h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Próxima partida do Corinthians na Arena será apenas em abril (Foto: Evander Portilho / Ag. Corinthians)