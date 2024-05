(Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Principais contratações do Corinthians para 2024, Igor Coronado e Rodrigo Garro dificilmente atuam juntos como titulares. António Oliveira só começou com a dupla de meias nas derrotas contra o Juventude e RB Bragantino, pelo Brasilerão.

Embora o retrospecto de Coronado e Garro atuando desde o início não seja animador, António Oliveira não fechou as portas para utilizar a dupla em mais jogos, mas ainda busca o equilíbrio necessário dentro do sistema de jogo para os dois meias receberem mais minutos juntos.

- É evidente que o talento sempre terá espaço, mas existe uma coisa que se chama equipe e nunca irá se priorizar da equipe, quando eu achar que a equipe estará equilibrada com os dois juntos é ok. Quando eu não achar que isso não é possível, vamos ter paciência, mas é assim, são jogadores muito talentosos, que vão nos ajudar, vão ter oportunidade, que trabalham muito, que estão querendo muito ajudar e estamos muito satisfeitos e orgulhosos do trabalho deles - salientou António Oliveira após a vitória na Sul-Americana.

Enquanto Garro se estabeleceu como titular absoluto no Corinthians, Coronado sofreu com problemas físicos e ainda não se adaptou a intensidade do futebol brasileiro. Além de lidar com a dengue, o camisa 77 ficou afastado por cerca de três semanas por um problema no quadril.

Coronado em ação pelo Timão (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Existe a expectativa de que Garro e Coronado atuem juntos na próxima quarta-feira (22), quando o Corinthians recebe o América-RN, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil.