Guilherme demonstrou empolgação para vestir a camisa santista, mesmo com o clube tendo que disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2024. Ele acredita que com a camisa santista ele pode manter a regularidade, em termos de números de jogos disputados. Em 2023, ele disputou 52 partidas pelo Leão do Pici, onde estava emprestado, mas não teve a compra exercida. No período foram 10 gols marcados e seis assistências.