Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 14:20 • São Paulo (SP)

Com cinco gols nos últimos seis jogos do Corinthians, Yuri Alberto superou cobranças da torcida e um atrito com Mano Menezes e, através da terapia, retomou a boa fase no clube. Um dos primeiros atos de Augusto Melo na presidência do Timão foi contratar Anahy Couto, psicóloga que estava no São Paulo.

Yuri Alberto explicou que o acompanhamento psicológico começou na semana anterior ao duelo contra o São Bernardo, no qual Mano Menezes chamou o centroavante de “burro” durante a partida. O camisa 9 trata o episódio como página virada e não guarda mágoas contra o ex-treinador.

Mano conversando com Yuri no CT (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

- Não, na verdade começou naquela semana e, em seguida veio o jogo. Não julgo ele ali, me explicou ali no momento pelo lance e tal. E tive uma atitude burra, mas ele foi infeliz na fala dele. Nossa relação era muito boa aqui durante os treinos e os jogos. Até no ano passado, quando meu momento não estava tão bom, ele tinha um carinho por mim de querer me ajudar muito. Mas infelizmente as coisas não ocorreram bem nos últimos jogos desse ano - disse o centroavante ao ge.

Além da terapia, António Oliveira também tem papel fundamental na volta por cima de Yuri Alberto. Ambos trabalharam juntos no Santos, em 2020, e o camisa 9 destacou como o treinador português o ajuda a chegar menos pressionado dentro de campo.

- Estou muito leve, cara, sabe? Querendo não só agradar todo mundo, mas me agradar também. Foco em estar no meu melhor momento, respeitando as decisões que quero tomar dentro de campo e com leveza, sabe? Mas também com a responsabilidade que a camisa 9 do Corinthians tem. O António tem passado muita confiança também, e isso me ajuda bastante. Hoje eu brinco: “António, eu mato e morro por você" - disse.

Yuri Alberto deve ser titular na partida contra o Racing (URU), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no dia 2 de abril.