SAF no Corinthians: entenda a guerra de versões entre clube e OTB

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 12:29 • São Paulo (SP)

A possibilidade do Corinthians se transformar em uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol) voltou à pauta desde a última segunda-feira (15), quando a OTB Sports confirmou o interesse em intermediar a compra do clube por investidores.

O negócio prevê, entre outras ações, a quitação integral da dívida do Corinthians, avaliada em aproximadamente R$ 2 bilhões. Além disso, o grupo se compromete a abrir capital na Bolsa de Valores, possibilitando ao torcedor se tornar acionista do clube.

A OTB Sports se faz da presente para confirmar o teor da coluna divulgada pelo jornalista Juca Kfouri, da Folha de São Paulo, na manhã de Sábado, na qual informa que a empresa está oficialmente mandatada para negociar a compra do Sport Club Corinthians Paulista, em uma operação que prevê, entre outras coisas, a resolução da dívida integral do clube e um compromisso futuro de abertura de capital para proporcionar ao torcedor a possibilidade de se tornar acionista do seu time - afirma a OTB

No entanto, vale ressaltar que a OTB (uma agência de atletas) não teria participação na gestão do clube no dia a dia, nem poderia manter relações comerciais com a instituição por um período de três anos. Tudo para evitar o conflito de interesses entre as partes.

Horas depois, o Corinthians emitiu um comunicado oficial no qual negou qualquer contato com a empresa e reafirmou não ter interesse em concretizar tal operação.

O Sport Club Corinthians Paulista informa que nunca recebeu qualquer contato oficial da OTB Sports para tratar sobre assuntos relacionados às dívidas do Corinthians. O presidente Augusto Melo reafirma o seu posicionamento contrário a questão de “pagamento das dívidas” em troca do controle do clube - disse o clube em comunicado

Augusto Melo rejeita a possibilidade do Corinthians se transformar em uma SAF (Foto: Reprodução)

Veja nota oficial do Corinthians

