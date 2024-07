Quem perde e quem ganha com a chegada de Ramón Díaz ao Corinthians

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians derrotou o Criciúma nesta semana, pelo Brasileirão, em partida que marcou a estreia de Ramón Díaz. O técnico começa a implementar seu estilo de jogo e definir as prioridades no elenco.

Alguns jogadores já perderam espaço no time titular, enquanto outros foram valorizados. Confira o "sobe e desce" de Ramón no Corinthians.

Sobe com a chegada de Ramón Díaz

Hugo Souza

Recem-contratado pelo Corinthians, Hugo Souza ganhou a disputa com Matheus Donelli e deve permanecer como o goleiro titular. Após as saídas de Cássio e Carlos Miguel, o clube paulista perdeu uma referência na posição, algo que teve por mais de uma década com o camisa 12.

Emprestado ao Timão até dezembro, Hugo joga pela sua permanência e vê em Ramón Díaz alguém capaz de ampliar sua passagem no Parque São Jorge. Para adquirir em definitivo o jogador, o Corinthians terá que pagar 800 mil euros (aproximadamente R$ 5 milhões) ao Flamengo.

Fagner

Acostumado a momentos de pressão, Fagner será um dos pilares de Ramón Díaz, conhecido por optar por jogadores experientes em suas equipes - algo que demonstrou ao promover a entrada de Alex Santana no lugar do jovem Breno Bidon.

Após se recuperar de lesão muscular na coxa direita, o camisa 23 retornou aos gramados na última terça-feira e terá a missão de, ao lado de Romero, capitanear o Corinthians no restante da temporada.

Romero

Vice-artilheiro do clube em 2024, Romero foi um dos jogadores mais elogiados desde a chegada da comissão técnica argentina. Não à toa foi escolhido para vestir a braçadeira de capitão na estreia de Ramón, contra o Criciúma, duelo em que encerrou um jejum de 16 partidas sem marcar.

Romero comemora gol pelo Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Desce com a chegada de Ramón Díaz

Matheuzinho

Contratado para ser a sombra de Fagner no início da temporada, Matheuzinho ganhou uma vaga no time titular com a lesão do lateral. Apesar da sequência, não correspondeu às expectativas criadas, acumulou erros defensivos e chegou a perder a posição para o jovem Léo Mana, recém promovido ao profissional.

Com a volta de Fagner, uma das lideranças - técnicas e táticas - da equipe, Matheuzinho retornará ao banco de reservas e a tendência é que tenha minutos reduzidos até o fim da temporada.

Donelli

De terceiro goleiro à titular, Donelli foi alçado ao time após as saídas de Cássio, para o Cruzeiro, e Carlos Miguel, para o futebol inglês. Cria das categorias de base, ele atuou em sete oportunidades no Brasileirão, todas sob comando de António Oliveira, mas passou a ter a sombra de Hugo Souza, anunciado em junho.

Com a abertura da janela de transferências e a chegada de Ramón Díaz, o goleiro foi barrado no duelo contra o Criciúma, em Itaquera, e retorna ao posto de suplente.