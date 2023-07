O Corinthians venceu o Vasco por 3 a 1, neste sábado (29), na Neo Química Arena. A partida pelo Brasileirão teve mais uma grande atuação de Róger Guedes, que marcou um gol e deu assistência para outro. No entanto, o torcedor segue preocupado com a possibilidade de o atacante deixar o clube nesta janela de transferências. Ele até falou do apelo dos corintianos, mas desconversou sobre se fica ou não no Timão.