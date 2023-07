O Corinthians conquistou mais uma vitória na noite deste sábado (29), ao bater o Vasco, por 3 a 1, na Neo Química Arena. Depois de um boa atuação no primeiro tempo, o Timão caiu de produção no segundo, mas conseguiu ampliar o placar. Mesmo após tomar um gol do adversário, conseguiu fazer o terceiro e decretar o placar. Destaque para o Róger Guedes, que foi o melhor em campo. Veja as notas abaixo: