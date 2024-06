Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 22:50 • São Paulo (SP)

Em uma semana pra lá de conturbada no Corinthians, e com a possível saída do goleiro Carlos Miguel para o Nottingham Forest, da Inglaterra, grande parte da torcida do Timão segue revoltada com o jogador e querendo sua saída do time. O arqueiro foi titular da meta alvinegra no empate por 2 a 2 com o Atlético-GO nesta terça-feira (11), em Goiânia, pela oitava rodada do Brasileirão. Veja algumas reações de torcedores nas redes sociais.

Absurdo esse Carlos Miguel jogar.



Vaza!

E sem essa de obrigado pelos serviços prestados. Esse judas tem 25 jogos pelo Corinthians.



Corinthians é a casa da mãe Joana mesmo. — pedroˢᶜᶜᵖ (@crinthiaxno) June 11, 2024

⚫️⚪️ | Após o final da partida, a torcida do Corinthians protestou cantando contra o goleiro Carlos Miguel:



“Carlos Miguel, presta atenção, muito respeito com a camisa do Timão.”



🎥 | @centraldotimao pic.twitter.com/30gQaKJgJf — SCCP News (@_sccpnews) June 12, 2024

Patética e vergonhosa a cena de Carlos Miguel criando, absolutamente do nada (após sinalizar para o banco de reservas que faria isso), uma lesão muscular. Cultura ridícula do anti-jogo que persiste por aqui. pic.twitter.com/vesul5BytB — Raí Monteiro 👨‍💻 (@_RaiMonteiro) June 11, 2024

Fracássio saiu do jeito que saiu porque quis sair assim. Carlos Miguel não deveria seguir o péssimo exemplo. — Paraíba (@Paraiba1910) June 12, 2024