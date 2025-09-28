Renato Augusto se emociona com homenagem do Corinthians

Renato Augusto foi homenageado pela torcida do Corinthians antes do duelo contra o Flamengo, neste domingo (28), pelo Campeonato Brasileiro. O ex-jogador anunciou a sua aposentadoria neste mês, e recebeu o carinho da Fiel.

Pouco após o aquecimento dos times, Renato Augusto foi chamado pela locutora do estádio para entrar em campo. No gramado, sua mítica camisa 8 e os três troféus que conquistou pelo Corinthians: o Campeonato Paulista e Recopa, conquistados em 2013, e o Brasileirão, de 2015.

O clube alvinegro reproduziu um vídeo de grandes momentos do ex-meia com a camisa do Corinthians. Após a homenagem, Renato Augusto recebeu uma placa de Osmar Stabile, atual presidente do Timão, por seus serviços prestados. Acompanhado da esposa e seu filho, foi ovacionado pela Fiel. O ex-jogador não conseguiu conter as lágrimas.

Renato Augusto se despediu dos gramados e da Fiel (Foto José Idalgo/ Ag.Corinthians)

Ídolo da Fiel

Revelado pelo Flamengo e com passagem pelo Bayer Leverkusen, Renato Augusto deixou a Alemanha para defender o Corinthians em 2013. No Parque São Jorge, viveu o auge de sua carreira. Em sua primeira passagem, que durou até 2015, conquistou três títulos: o Paulistão e a Recopa Sul-Americana em 2013, e o Brasileirão de 2015, quando foi um dos melhores jogadores do torneio.

O ex-jogador atuou na China, chegou a defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018, e voltou ao Corinthians em 2021. O atleta permaneceu no clube até 2023. Mesmo sem títulos, foi uma das referências da equipe, que não vivia em grande momento, e caiu, ainda mais, nas graças da Fiel. Somando as duas passagens, Renato Augusto fez 288 partidas com a camisa alvinegra.