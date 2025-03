Relembre a campanha do Corinthians até o título do Paulistão; veja os números

O Corinthians empatou com o Palmeiras por 0 a 0 e conquistou o 31ª título do Paulistão de sua história. Hugo Souza defendeu pênalti cobrado por Raphael Veiga e garantiu a conquista do Timão nesta quinta-feira (27), na Neo Química Arena. O troféu consagrou uma boa campanha do clube alvinegro na competição estadual.

O Corinthians se reapresentou para essa temporada no dia 7 de janeiro. A comissão técnica sempre deixou claro que a Pré-Libertadores era o principal objetivo do Timão neste início de ano e escalou equipes alternativas nas primeiras rodadas.

Mesmo desfalcado das grandes estrelas do time como Memphis, Garro e Yuri Alberto, o Corinthians somou muitos pontos na competição. Nos clássicos, os titulares do Timão foram derrotados pelo São Paulo por 3 a 1 no Morumbis, empatou com o Palmeiras por 1 a 1 no Allianz Parque, e venceu o Santos por 2 a 1 na Neo Química Arena.

Enquanto acumulava pontos no Paulistão, O Timão teve dificuldades para passar pela UCV, da Venezuela, e foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil na Pré-Libertadores. O golpe aconteceu enquanto o Corinthians disputou a fase mata-mata do torneio.

Nas quartas, o Corinthians venceu o Mirassol por 2 a 0. Na fase seguinte, o Timão superou o Santos de Neymar por 2 a 1, com gol decisivo de Garro. As boas atuações credenciaram o clube alvinegro para a decisão contra o Palmeiras.

O Timão driblou a crise causada pela Pré-Libertadores e foi dominante na decisão. Na ida, uma vitória por 1 a 0 no Allianz Parque, com gol de Yuri Alberto. Na volta, a glória em seu estado puro, um 0 a 0 na Neo Química Arena com Hugo Souza defendendo a penalidade cobrada por Raphael Veiga, ídolo do maior rival.

Hugo Souza defendeu um pênalti decisivo na final contra o Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Os números do Corinthians no Paulistão 2025

25 gols marcados 14 gols sofridos 11 vitórias 4 empates 1 derrota

